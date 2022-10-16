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13 минут назад

На манифестации в Париже произошли беспорядки

ТАСС

Группа агрессивно настроенных участников массовой демонстрации в Париже против повышения стоимости жизни вступила в столкновение с полицейскими, сопровождающими шествие. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.

На манифестации в Париже произошли беспорядки
Фото: кадр видеокадр видео

В то время как большая часть колонны, следовавшей от площади Нации, спокойно продвигалась вперед, группы молодых людей в капюшонах и масках начали отклоняться от маршрута, выкрикивать оскорбления в адрес стражей порядка. Некоторые швыряли бутылки и камни. Кроме того, по мере продвижения колонны, небольшие группы били витрины банков, пострадала витрина ресторана McDonald’s. Из-за данных инцидентов продвижение марша было задержано.

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Накануне лидер одного из организаторов шествия - политического движения "Неподчинившаяся Франция" - Жан-Люк Меланшон заявил в колонке газеты Ouest-France что осуждает эпизоды насилия, которые могут спровоцировать хулиганы в ходе демонстрации. По его словам, такое развитие событий "может быть выгодно лишь [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону", но не для манифестантов.

Акция протеста против "дорогой жизни и бездействия перед лицом изменения климата" началась на площади Нации, колонна демонстрантов движется в направлении площади Бастилии. Участники шествия выкрикивают лозунги с критикой действий правительства на фоне инфляции и энергетического кризиса, а также требуют заморозки цен на электричество и газ, повышения минимального размера социальных пособий, отказа от повышения пенсионного возраста и увеличения минимального размера пенсий.

Многие, несмотря на топливный кризис, охвативший страну, выражают поддержку участникам продолжающейся с конца сентября забастовки на нефтеперерабатывающих предприятиях во Франции. Они критикуют рекордные дивиденды, которые выплачивают крупные компании акционерам в этом году, требуя откликнуться на просьбы сотрудников о повышении зарплат на фоне растущей инфляции.

Меланшон в Twitter написал, что в манифестации принимают участие 140 тыс. человек. В то же время МВД страны прогнозировало участие около 30 тыс. человек. Помимо активистов и сторонников левых политических партий, организовавших шествие, среди участников манифестации присутствуют также представители профсоюзов и молодежных организаций.

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