Словения пообещала продолжать оказывать помощь Украине

Словения будет продолжать оказывать финансовую, военную и материальную помощь Украине , заявила глава словенского МИД Таня Файон по прибытии на заседание министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге, передает ТАСС.

При этом она выступила за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине и отметила, что нужно сделать все, чтобы мирные переговоры начались как можно скорее.