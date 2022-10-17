Словения пообещала продолжать оказывать помощь Украине

Словения будет продолжать оказывать финансовую, военную и материальную помощь Украине, заявила глава словенского МИД Таня Файон по прибытии на заседание министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге, передает ТАСС.
При этом она выступила за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине и отметила, что нужно сделать все, чтобы мирные переговоры начались как можно скорее.
«Словения, как и все страны, желает скорейшего окончания войны, чтобы жертв было как можно меньше и не произошло дополнительного обострения ситуации», — сказала министр.