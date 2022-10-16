В Кишиневе начались стычки между полицией и демонстрантами

В центре Кишинева между полицией и демонстрантами начались стычки. Протестующие пытаются прорваться на главную площадь столицы Молдавии, скандируют антиправительственные лозунги. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что организатором акции выступает оппозиционная партия «Шор», добивающаяся досрочных выборов в парламент республики. По предварительным данным, на митинг собрались порядка 60 тыс. человек.
Демонстранты шли от здания парламента к площади, когда дорогу им преградили спецотряды полиции. Силовики объяснили свои действия отсутствием разрешения на проведение акции у ее организаторов.
Участники демонстрации несколько раз попытались прорвать кордон, но все попытки были отражены полицией.
В итоге, перед кордоном начался митинг. Организаторы с импровизированной сцены осудили действия сотрудников правоохранительных органов, призвали своих сторонников не вступать в конфликт с силовиками.
По данным агентства, демонстранты не расходятся, призывают Майю Санду уйти в отставку, выступают прочие антиправительственные лозунги. Кроме того, они запускают дымовые шашки.