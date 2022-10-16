В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
13 минут назад

В Кишиневе начались стычки между полицией и демонстрантами

Илья Родин

В центре Кишинева между полицией и демонстрантами начались стычки. Протестующие пытаются прорваться на главную площадь столицы Молдавии, скандируют антиправительственные лозунги. Об этом пишет ТАСС.

В Кишиневе начались стычки между полицией и демонстрантами
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что организатором акции выступает оппозиционная партия «Шор», добивающаяся досрочных выборов в парламент республики. По предварительным данным, на митинг собрались порядка 60 тыс. человек.

Демонстранты шли от здания парламента к площади, когда дорогу им преградили спецотряды полиции. Силовики объяснили свои действия отсутствием разрешения на проведение акции у ее организаторов.

Участники демонстрации несколько раз попытались прорвать кордон, но все попытки были отражены полицией.

В Молдавии допустили создание комитета национального спасения для управления страной

В итоге, перед кордоном начался митинг. Организаторы с импровизированной сцены осудили действия сотрудников правоохранительных органов, призвали своих сторонников не вступать в конфликт с силовиками.

По данным агентства, демонстранты не расходятся, призывают Майю Санду уйти в отставку, выступают прочие антиправительственные лозунги. Кроме того, они запускают дымовые шашки.

В мире,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители