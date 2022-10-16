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28 минут назад

Белый дом: США "агрессивно" поддерживают протесты в Иране

Газета.Ru

Помощник президента СЩА по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты предпринимают ряд «агрессивных шагов», направленных на поддержку протестующих в Иране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Белый дом: США "агрессивно" поддерживают протесты в Иране
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы предпринимаем ряд агрессивных шагов, нацеленных на поддержку протестующих в Иране. Прежде всего, мы стремимся привлечь к ответственности жестоких должностных лиц иранского правительства, которые применяют репрессии в отношении протестующих, организовывают их избиения и убийства», — заявил Салливан.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что протесты в Иране будут продолжаться в течение долгого времени, американская администрация выступает против применения насилия в отношении их участников.

В сентябре в Иране вспыхнули массовые протесты — женщины вышли на улицы после смерти 22-летней Махсы Амини, скончавшейся якобы от сердечного приступа после задержания полицией нравов — Назидательного патруля. Очевидцы уверены, что Амини подверглась насилию со стороны полицейских из-за неплотно надетого хиджаба.

В мире,Джейк Салливан,Джозеф Байден,
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