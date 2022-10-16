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58 минут назад

В Белоруссии задержали подозреваемых в подготовке терактов

Елена Прошина

В Белоруссии задержали нескольких подозреваемых в подготовке серии терактов и диверсий на территории страны. Все они были завербованы организацией BYPOL и «беглой оппозицией - так называемым переходным кабинетом», сообщает телеканал «Беларусь-1».

В Белоруссии задержали подозреваемых в подготовке терактов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудники канала сообщают, что уже «пообщались с теми, кто хотел силовым способом захватить власть». По их словам, задержанные хотели осуществить «подрыв железных дорог и других стратегических объектов».

По данным следствия, подозреваемые получали из чат-бота «Перамога» задания по закладке бомб, а также информацию о зажигательных смесях. Сейчас задержанные дают признательные показания и «готовы сотрудничать со следствием».

Геннадий Казакевич, замминистра внутренних дел Беларуси заявил, что предполагалось «насильственное свержение государственной власти в республике».

По его словам, участники незаконных военных формирований, в том числе в рамках этого проекта, «проходят обучение на территории Польши и получают боевой опыт на территории Украины».

Ранее в Белоруссии ввели режим контртеррористической операции.

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