Стычки с полицией начались в ходе протеста оппозиции в Кишиневе

Между полицией и протестующими в центре Кишинева сторонниками партии "Шор", которые пытаются прорваться на главную площадь столицы для проведения митинга, начались стычки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Во время шествия от здания парламента к площади дорогу демонстрантам преградили спецотряды полиции. Правоохранители объясняют свои действия отсутствием авторизации у организаторов акции протеста. Перед полицейским кордоном начался митинг, в ходе которого молодые люди несколько раз попытались прорвать кордон, но были оттеснены полицией.