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1 час назад

Стычки между полицией и демонстрантами начались в ходе протеста оппозиции в Кишиневе

ТАССиещё 2

Между полицией и протестующими в центре Кишинева сторонниками партии "Шор", которые пытаются прорваться на главную площадь столицы для проведения митинга, начались стычки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Стычки с полицией начались в ходе протеста оппозиции в Кишиневе
Фото: ТАССТАСС

Во время шествия от здания парламента к площади дорогу демонстрантам преградили спецотряды полиции. Правоохранители объясняют свои действия отсутствием авторизации у организаторов акции протеста. Перед полицейским кордоном начался митинг, в ходе которого молодые люди несколько раз попытались прорвать кордон, но были оттеснены полицией.

В Молдавии допустили создание комитета национального спасения для управления страной

Демонстранты скандируют "Позор", "Нет диктатуре", "В отставку [президента Молдавии] Майю Санду".

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