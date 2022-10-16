СМИ: Швеция подписала договор о военном сотрудничестве с США

Власти Швеции заключили с США новый договор о военном сотрудничестве. Об этом пишет шведский телеканал SVT.

Отмечается, что новое соглашение расширит возможности взаимодействия двух стран в сфере военных операций и маневров. В особенности, оно будет важным в период рассмотрения заявки Стокгольма на вступление в Североатлантический альянс.

Начштаба сухопутных сил США генерал Джеймс Макконвилл пояснил, что на фоне международной повестки сотрудничество двух государств особенно важно. Он подчеркнул, что военнослужащие Штатов готовы защищать население Швеции.

Военачальник уточнил, что Вашингтон и Стокгольм тесно сотрудничают по военным вопросам. В частности, шведские военные оказывают экспертные консультации по Арктике.