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37 минут назад

СМИ: Швеция подписала договор о военном сотрудничестве с США

Илья Родин

Власти Швеции заключили с США новый договор о военном сотрудничестве. Об этом пишет шведский телеканал SVT.

СМИ: Швеция подписала договор о военном сотрудничестве с США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что новое соглашение расширит возможности взаимодействия двух стран в сфере военных операций и маневров. В особенности, оно будет важным в период рассмотрения заявки Стокгольма на вступление в Североатлантический альянс.

Швеция отказалась делиться итогами расследования аварии на «Севпотоках»

Начштаба сухопутных сил США генерал Джеймс Макконвилл пояснил, что на фоне международной повестки сотрудничество двух государств особенно важно. Он подчеркнул, что военнослужащие Штатов готовы защищать население Швеции.

Военачальник уточнил, что Вашингтон и Стокгольм тесно сотрудничают по военным вопросам. В частности, шведские военные оказывают экспертные консультации по Арктике.

Главком шведской армии Карл Энгельбректсон констатировал, что «быть хорошими друзьями с США совсем не плохо, когда речь идет о военных действиях».

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