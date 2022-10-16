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11 минут назад

Еще одна европейская страна призвала своих граждан покинуть Украину

Майк Габриелян

Посольство Сербии на Украине временно закрыли по соображениям безопасности. Сообщение о закрытии опубликовано на сайте дипломатического представительства.

Еще одна европейская страна призвала своих граждан покинуть Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Посольство Республики Сербия на Украине временно закрыто для обеспечения безопасности сотрудников. Они продолжат работу из Белграда до тех пор, пока не будут выполнены условия для возвращения на Украину», - сказано в заявлении дипломатов.

Для граждан Сербии, которые еще остаются на Украине, «в предстоящий период помощь будет предоставляться непрерывно», и они могут обратиться в дипломатическо-консульскую службу по телефону.

Ранее Китай также призвал своих граждан покинуть Украину.

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