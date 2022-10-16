Украинское агентство: в Киеве произошли взрывы

В Киеве, согласно предварительным данным, днем 16 октября произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское агентство ТСН.

В настоящий момент другие подробности, связанные с предполагаемыми взрывами на территории столицы Украины, не приводятся.

Кроме того, украинские издания передавали, что были взрывы в Кировоградской области.

По последним сведениям, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

При этом воздушная тревога объявлена практически во всех областях Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.