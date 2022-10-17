В городе Запорожье произошел взрыв

Взрыв произошел в городе Запорожье ночью в понедельник. Об этом со ссылкой на публикации в местных сообществах в социальных сетях сообщило украинское издание " Зеркало недели ".

Отмечается, что официальная информация об этом на данный момент не поступала.

Ранее в понедельник воздушную тревогу объявили в нескольких регионах на юге и в центре Украины, в том числе на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, где расположен город Запорожье, а также в Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и ряде других областей.