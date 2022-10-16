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1 час назад

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Илья Родин

В Киеве третий раз за день сработали сигналы воздушной тревоги. Власти столицы Украины в своем Telegram-канале рекомендовали жителям города как можно скорее спуститься в укрытия.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что тревога была объявлена в 12-27 мск. По состоянию на 13-00 мск отмены не было. До этого сигнал звучал 28 минут (рано утром) и 10 минут (с 8-15 до 8-25).

В Харькове слышны взрывы

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ и публикации в каналах.

По данным агентства, власти Полтавской, Николаевской, Одесской и других областей призвали население не покидать укрытия.

В мире,Правительство Москвы,
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