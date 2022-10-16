Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

В Киеве третий раз за день сработали сигналы воздушной тревоги. Власти столицы Украины в своем Telegram-канале рекомендовали жителям города как можно скорее спуститься в укрытия.

Отмечается, что тревога была объявлена в 12-27 мск. По состоянию на 13-00 мск отмены не было. До этого сигнал звучал 28 минут (рано утром) и 10 минут (с 8-15 до 8-25).

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ и публикации в каналах.