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30 минут назад

В Китае открылся XX съезд Коммунистической партии

Lenta.ru

В Пекине открылся XX съезд Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом сообщает РИА Новости. На нем делегаты определят дальнейший курс развития Китая и изберут высшее партийное руководство.

В Китае открылся XX съезд Коммунистической партии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Съезд будет проходить до 22 октября. Участвовать в нем будут 2296 делегатов со всей страны. В ходе него будет рассмотрен доклад Центрального комитета КПК 19-го созыва, рассмотрены и одобрены поправки к уставу партии и избраны Центральный комитет и Центральная комиссия по проверке дисциплины 20-го созыва.

Си Цзиньпин заявил о решимости Китая противостоять независимости Тайваня

Отмечается, что в настоящее время Коммунистическая партия Китая насчитывает 96,7 миллиона членов.

В мире,Цзиньпин Си,
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