Китай высказался о политике гегемонизма

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай «никогда не будет проводить политику гегемонизма» и расширять свои границы. Об этом он сообщил на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии, передает ТАСС.

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«Китай никогда не будет играть роль гегемона и расширяться», — сказал он.

По его словам, КНР против вмешательства в дела других стран и силовой политики.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что власти Китая сохраняют за собой право принять все необходимые меры по разрешению тайваньского вопроса.

Он подчеркнул, что меры Китая не будут направлены против большинства жителей Тайваня.

Кроме того, в своей речи председатель КНР заявил, что Китай показал свою решимость противостоять сепаратистским действиям и провокациям внешних сил, направленным на независимость острова Тайвань.