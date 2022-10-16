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52 минуты назад

Китай отказался от роли гегемона

Газета.Ru

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай «никогда не будет проводить политику гегемонизма» и расширять свои границы. Об этом он сообщил на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии, передает ТАСС.

Китай высказался о политике гегемонизма
Фото: газета.ruгазета.ru

«Китай никогда не будет играть роль гегемона и расширяться», — сказал он.

По его словам, КНР против вмешательства в дела других стран и силовой политики.

Си Цзиньпин заявил, что КНР продолжит реформировать армию

Ранее Си Цзиньпин заявил, что власти Китая сохраняют за собой право принять все необходимые меры по разрешению тайваньского вопроса.

Он подчеркнул, что меры Китая не будут направлены против большинства жителей Тайваня.

Кроме того, в своей речи председатель КНР заявил, что Китай показал свою решимость противостоять сепаратистским действиям и провокациям внешних сил, направленным на независимость острова Тайвань.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань

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