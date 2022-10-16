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49 минут назад

Си Цзиньпин заявил, что КНР продолжит реформировать армию

Елена Прошина

Китай намерен продолжать реформировать вооруженные силы. В 2027 году у КНР должна быть армия мирового уровня. Такое заявление сделал генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

КНР продолжит реформировать армию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, КНР достигнет цели столетней борьбы по созданию вооруженных сил мирового уровня, этого требует «всестороннее» развитие социалистического государства.

Си Цзиньпин отметил, что стране необходимо реализовать задумку партии об усилении армии и переходе в новую эпоху. По его словам, Китай планирует политическое строительство армии, повышение ее боеспособности и реформирование вооруженных сил страны с помощью талантливых кадров и научно-технического прогресса. Он добавил, что управление армией не должно выходить за рамки законодательства.

Кроме того, генеральный секретарь Коммунистической партии Китая отметил важность ускорения модернизации военной теории, техники, вооружения и формы организации армии. Си Цзиньпин также считает необходимым повышение стратегических возможностей по защите государственного суверенитета Китая.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай будет твердо стоять на своем и противостоять острову Тайвань, который хочет добиться сепарации и независимости.

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