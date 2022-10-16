Си Цзиньпин резко обозначил политику КНР относительно Тайваня

Китай твердо решил стоять на своем и противостоять острову Тайвань, который хочет отделиться от КНР и добиться независимости. Такое заявление сделал генеральный секретарь Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия XX съезда, передает ТАСС.
По его словам, Китай настроен вести масштабную борьбу против отделения Тайваня и вмешательства в это дело третьих сторон. КНР совершенно не одобряет сепаратистские действия Тайваня, направленные на получение независимости, и провокации внешних сил.
Лидер КНР подчеркнул, что Китай настроен отстаивать свою позицию, а также продемонстрировал способность защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность страны. По его словам, руководство КНР будет стремиться к мирному урегулированию и воссоединению с Тайванем, однако не собирается исключать силовой вариант решения проблемы.
«Мы стремимся к перспективе мирного воссоединения, но ни в коем случае не отказываемся от применения силы», — подчеркнул Си Цзиньпин.
Кроме того, он заявил, что Китай выступает против всех форм гегемонии и политики грубой силы и будет противостоять протекционизму и односторонности, а также поддерживать «международную справедливость».