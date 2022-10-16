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32 минуты назад

Си Цзиньпин заявил о решимости Китая противостоять независимости Тайваня

Елена Прошина

Китай твердо решил стоять на своем и противостоять острову Тайвань, который хочет отделиться от КНР и добиться независимости. Такое заявление сделал генеральный секретарь Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия XX съезда, передает ТАСС.

Си Цзиньпин резко обозначил политику КНР относительно Тайваня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Китай настроен вести масштабную борьбу против отделения Тайваня и вмешательства в это дело третьих сторон. КНР совершенно не одобряет сепаратистские действия Тайваня, направленные на получение независимости, и провокации внешних сил.

Лидер КНР подчеркнул, что Китай настроен отстаивать свою позицию, а также продемонстрировал способность защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность страны. По его словам, руководство КНР будет стремиться к мирному урегулированию и воссоединению с Тайванем, однако не собирается исключать силовой вариант решения проблемы.

«Мы стремимся к перспективе мирного воссоединения, но ни в коем случае не отказываемся от применения силы», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Кроме того, он заявил, что Китай выступает против всех форм гегемонии и политики грубой силы и будет противостоять протекционизму и односторонности, а также поддерживать «международную справедливость».

В мире,Цзиньпин Си,
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