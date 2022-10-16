В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

В Китае открылся 20-й съезд Коммунистической партии

Газета.Ru

В столице Китая Пекине в воскресенье, 16 октября, открылся юбилейный 20-й съезд Коммунистической партии Китая (КПК) - в Доме народных собраний представители всех регионов Китая будут решать каким будет дальнейший курс страны и кто станет во главе страны, сообщает агентство "Синьхуа".

В Китае открылся 20-й съезд Коммунистической партии
Фото: Li Xueren/Global Look PressLi Xueren/Global Look Press

"На заседании прежде всего был принят список членов постоянного комитета президиума съезда из 46 человек, включая Си Цзиньпина. Утверждение этого списка прошло под председательством ответственного секретаря предстоящего съезда Ван Хунина", - указано в сообщении.

Съезд КПК является главным политическим событием в Китае, на него прибыли 2296 делегатов со всех регионов страны. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай показал свою решимость противостоять сепаратистским действиям и провокациям внешних сил, направленным на независимость острова Тайвань.

В мире,Ван Хунин,Цзиньпин Си,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители