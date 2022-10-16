В Китае открылся 20-й съезд Коммунистической партии

В столице Китая Пекине в воскресенье, 16 октября, открылся юбилейный 20-й съезд Коммунистической партии Китая (КПК) - в Доме народных собраний представители всех регионов Китая будут решать каким будет дальнейший курс страны и кто станет во главе страны, сообщает агентство "Синьхуа".
"На заседании прежде всего был принят список членов постоянного комитета президиума съезда из 46 человек, включая Си Цзиньпина. Утверждение этого списка прошло под председательством ответственного секретаря предстоящего съезда Ван Хунина", - указано в сообщении.
Съезд КПК является главным политическим событием в Китае, на него прибыли 2296 делегатов со всех регионов страны. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай показал свою решимость противостоять сепаратистским действиям и провокациям внешних сил, направленным на независимость острова Тайвань.