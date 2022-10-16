В Китае открылся 20-й съезд Коммунистической партии

В столице Китая Пекине в воскресенье, 16 октября, открылся юбилейный 20-й съезд Коммунистической партии Китая (КПК) - в Доме народных собраний представители всех регионов Китая будут решать каким будет дальнейший курс страны и кто станет во главе страны, сообщает агентство "Синьхуа".