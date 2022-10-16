СМИ: посол КНР и адмирал НАТО поспорили из-за действий России на Украине

Посол Китая в Исландии Хэ Рулонг негативно отреагировал на слова председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который обвинил КНР в неразделении взглядов Североатлантического альянса на конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

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Как пишет агентство, на проходившей в Исландии ассамблее «Полярный круг» случился дипломатический скандал. Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что у Китая свое видение ситуации на Украине, которое не соответствует позиции и ценностям альянса и подрывает международный порядок. Посол Хэ Рулонг осудил это высказывание и обвинил представителя НАТО в высокомерии.

Роб Бауэр не согласился с его утверждением. Он подчеркнул, что Китай до сих пор не осудил действия России на Украине. В ответ Хэ Рулонг заметил, что оценка КНР военного конфликта на Украине включает в себя историческую перспективу. Он добавил, что мировая общественность должна понять «первопричину» этих событий.