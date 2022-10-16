СМИ: посол КНР и адмирал НАТО поспорили из-за действий России на Украине

Посол Китая в Исландии Хэ Рулонг негативно отреагировал на слова председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который обвинил КНР в неразделении взглядов Североатлантического альянса на конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет агентство, на проходившей в Исландии ассамблее «Полярный круг» случился дипломатический скандал. Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что у Китая свое видение ситуации на Украине, которое не соответствует позиции и ценностям альянса и подрывает международный порядок. Посол Хэ Рулонг осудил это высказывание и обвинил представителя НАТО в высокомерии.
Роб Бауэр не согласился с его утверждением. Он подчеркнул, что Китай до сих пор не осудил действия России на Украине. В ответ Хэ Рулонг заметил, что оценка КНР военного конфликта на Украине включает в себя историческую перспективу. Он добавил, что мировая общественность должна понять «первопричину» этих событий.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай надеется на скорейшее мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Она добавил, что стороны обязаны уладить все разногласия дипломатическим путем.