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19 минут назад

Посол России в Армении прокомментировал отношения двух стран

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Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин считает, что сейчас отношения Армении и России с честью преодолевают испытания на прочность. Об этом он заявил во время XIV Страновой конференции российских соотечественников в Армении. Слова посла приводит РИА Новости.

Посол РФ в Армении раскрыл подробности отношений двух стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Копыркин отметил, что правительство России ценит позицию, которой граждане России, живущие в Армении, придерживаются после начала специальной военной операции на Украине. «Ваша позиция, безусловно, утверждает нерушимость Русского мира, единства России и зарубежной диаспоры», — сообщил дипломат.

Присутствующая на конференции заместитель руководителя представительства Русского дома Виктория Дерипаско добавила, что, несмотря на нынешние непростые условия, Россотрудничество оставляет во внимании приоритетные задачи концепции внешней политики РФ и по-прежнему уделяет пристальное внимание жизни соотечественников в Армении. По ее словам, в 2022 году представительство Россотрудничества реализовало мероприятия по поддержке соотечественников почти на 70 процентов.

Ранее экс-премьер Австрии назвал связь президентов России и Китая как никогда прочной. Политик назвал причины формирования крепких отношений между странами.

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