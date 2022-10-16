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21 минуту назад

В Болгарии прокомментировали атаку на государственные сайты

Газета.Ru

Генпрокурор Болгарии Иван Гешев сообщил в Twitter, что сайты президента, правительства и министерств подверглись хакерской атаке. Директор Национальной следственной службы Борислав Сарафов уточнил, что атака велась из Магнитогорска, пишет BTA.

В Болгарии прокомментировали атаку на государственные сайты
Фото: UnsplashUnsplash

По его словам, это уже не первый случай. Подобный инцидент был и в апреле 2022 года. Гешев назвал атаку "нападением на болгарское государство".

Работу сайтов удалось восстановить, утечки данных не произошло. Хакеры российской группы KillNet взяли на себя ответственность за атаку на правительственные сайты Болгарии.

"За предательство перед Россией и поставку оружия Украине — правительство Болгарии приговаривается к сетевому краху и позору!" — говорится в сообщении в их Telegram-канале.

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