В Болгарии прокомментировали атаку на государственные сайты

Генпрокурор Болгарии Иван Гешев сообщил в Twitter, что сайты президента, правительства и министерств подверглись хакерской атаке. Директор Национальной следственной службы Борислав Сарафов уточнил, что атака велась из Магнитогорска , пишет BTA.

По его словам, это уже не первый случай. Подобный инцидент был и в апреле 2022 года. Гешев назвал атаку "нападением на болгарское государство".