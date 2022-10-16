Байден назвал ошибкой план поддержки экономики Великобритании

Президент США Джо Байден заявил, что предложенный премьер-министром Великобритании Лиз Трасс экономический план с самого начала показался ему ошибочным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

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Президент США недавно встречался с журналистами во время поездки в штат Орегон и ответил на ряд вопросов. В беседе поднялась тема экономического плана Лиз Трасс. Байден указал, что ее стратегия с самого начала не внушала доверия, и добавил, что так считал не только он. Президент США отметил, что нынешнее положение Великобритании нисколько не удивляет.

Ранее газета Guardian сообщила, что политическое будущее Лиз Трасс будет темой для обсуждения на ближайшем собрании депутатов от правящей Консервативной партии Великобритании. Издание подчеркнуло, что о необходимости смены лидера говорят все больше членов фракции.