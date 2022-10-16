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44 минуты назад

Байден заявил, что изначально считал экономический план премьера Британии ошибочным

Елена Прошина

Президент США Джо Байден заявил, что предложенный премьер-министром Великобритании Лиз Трасс экономический план с самого начала показался ему ошибочным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Байден назвал ошибкой план поддержки экономики Великобритании
Фото: ТАССТАСС

Президент США недавно встречался с журналистами во время поездки в штат Орегон и ответил на ряд вопросов. В беседе поднялась тема экономического плана Лиз Трасс. Байден указал, что ее стратегия с самого начала не внушала доверия, и добавил, что так считал не только он. Президент США отметил, что нынешнее положение Великобритании нисколько не удивляет.

Ранее газета Guardian сообщила, что политическое будущее Лиз Трасс будет темой для обсуждения на ближайшем собрании депутатов от правящей Консервативной партии Великобритании. Издание подчеркнуло, что о необходимости смены лидера говорят все больше членов фракции.

Популярность Трасс резко снизилась на фоне болезненной реакции акций и облигаций Великобритании на представленную правительством экономическую программу. Курс фунта стерлингов достиг рекордно низкой отметки. Эксперты сомневаются, что план Трасс по снижению налогов и уровня государственного регулирования позволит Великобритании победить рекордно высокую инфляцию.

В мире,Джозеф Байден,Консервативная партия,
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