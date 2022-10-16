Запад начал готовиться к панике в случае ядерного удара

Западные чиновники разрабатывают планы борьбы с паникой в случае ядерного удара России. Что в них входит, удалось выяснить журналистам изданий The Times и The Guardian.

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Со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из стран, пожелавшего остаться анонимным, Guardian рассказывает, что будет оказываться экстренная поддержка и информирование населения. На вопрос журналистов о том, будут ли приняты какие-то действия для борьбы со скупкой продуктов или массового отъезда людей из городов, собеседник издания ответил: «Как и следовало ожидать, правительства ведут разумное планирование ряда возможных сценариев».

Как пишет Times, власти также рассматривают выпуск брошюр с руководством к действию в случае ядерного удара.

Подобные кампании по информированию жителей западные страны проводили и ранее. Например, в США во времена холодной войны они назывались «Пригнись и накройся» и «Защитить и выжить».