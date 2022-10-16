В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
33 минуты назад

Запад начал готовиться к панике в случае ядерного удара

Lenta.ru

Западные чиновники разрабатывают планы борьбы с паникой в случае ядерного удара России. Что в них входит, удалось выяснить журналистам изданий The Times и The Guardian.

Запад начал готовиться к панике в случае ядерного удара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из стран, пожелавшего остаться анонимным, Guardian рассказывает, что будет оказываться экстренная поддержка и информирование населения. На вопрос журналистов о том, будут ли приняты какие-то действия для борьбы со скупкой продуктов или массового отъезда людей из городов, собеседник издания ответил: «Как и следовало ожидать, правительства ведут разумное планирование ряда возможных сценариев».

Как пишет Times, власти также рассматривают выпуск брошюр с руководством к действию в случае ядерного удара.

Подобные кампании по информированию жителей западные страны проводили и ранее. Например, в США во времена холодной войны они назывались «Пригнись и накройся» и «Защитить и выжить».

13 октября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в случае ядерной атаки России по территории Украины ЕС обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители