Конгрессмен потребовал расследовать давление США на Саудовскую Аравию

В США считают нужным провести расследование действий администрации президента США Джо Байдена, которая пыталась заставить Саудовскую Аравию отложить решение о сокращении добычи нефти в рамках решения ОПЕК+ до завершения промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года. С этим требованием к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси обратился конгрессмен от Республиканской партии США Том Тиффани, передает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

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Как говорится в публикации, Тиффани считает необходимым запустить слушания о запросе действующей администрации США к Саудовской Аравии отложить сокращение добычи нефти.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что чиновники США обратились к странам Персидского залива с просьбой отложить решение о сокращении добычи нефти на месяц, однако Саудовская Аравия ответила отказом.