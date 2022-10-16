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24 минуты назад

СМИ: конгрессмен потребовал расследовать давление США на Саудовскую Аравию

Елена Прошина

В США считают нужным провести расследование действий администрации президента США Джо Байдена, которая пыталась заставить Саудовскую Аравию отложить решение о сокращении добычи нефти в рамках решения ОПЕК+ до завершения промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года. С этим требованием к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси обратился конгрессмен от Республиканской партии США Том Тиффани, передает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Конгрессмен потребовал расследовать давление США на Саудовскую Аравию
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, Тиффани считает необходимым запустить слушания о запросе действующей администрации США к Саудовской Аравии отложить сокращение добычи нефти.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что чиновники США обратились к странам Персидского залива с просьбой отложить решение о сокращении добычи нефти на месяц, однако Саудовская Аравия ответила отказом.

Тиффани считает, что администрация Джо Байдена фактически потребовала иностранного участия в кампании к промежуточным выборам, подобные действия принято считать незаконными. Конгрессмен считает необходимым расследовать этот случай, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию СМИ и узнать, чего конкретно требовал Вашингтон от Эр-Рияда и ОПЕК+.

В мире,Джозеф Байден,Республиканская партия США,Администрация США,
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