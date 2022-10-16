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45 минут назад

Маск признался, что безуспешно пытается добиться деэскалации на Украине

Елена Прошина

Американский предприниматель Илон Маск признал, что его попытки добиться мирного урегулирования конфликта на Украине пока не дали никакого результата. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на его пост в социальной сети Twitter.

Маск признался, что безуспешно пытается добиться деэскалации на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию и, честно говоря, безуспешно», — указал Маск.

Таким образом он прокомментировал запись другого пользователя Twitter Кима Доткома, который поблагодарил Маска за его усилия по прекращению боевых действий на Украине и обвинил руководство США в безрассудной внешней политике.

До этого основатель Tesla и SpaceX заявил, что государствам пора перестать угрожать друг другу ядерным оружием, которое в случае применения уничтожит «почти всю жизнь на земле». Маск добавил, что за последние 60 лет человечество еще не сталкивалось с таким высоким риском катастрофы.

В октябре Маск усомнился в возможности Украины одержать победу над Россией и предложил обеим сторонам конфликта сесть за стол переговоров. Он также написал о своем видение урегулирования военного конфликта между Москвой и Киевом. План Маска включает в себя повторное голосование в Донбассе с участием наблюдателей из ООН, сохранение Крыма «формальной частью России», нейтральный статус Украины и гарантии водоснабжения Крыма.

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