The Independent: коллеги Трасс ожидают ее отставки в ближайшие дни

После неудачной попытки повысить свой рейтинг путем увольнения главы минфина премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может быть смещена со своего поста в течение нескольких «дней или недель». Такой прогноз дает газета The Independent, ссылаясь на позицию ряда британских парламентариев от партии «тори».

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«Все говорят в коридорах и в группах WhatsApp о том, как это ужасно. Они задаются двумя вопросами: как ее убрать и сколько ей осталось, дни или недели?» — заявил изданию один из парламентариев. По его словам, теперь смещение Трасс в кругу консерваторов считается «неизбежным».

Еще один депутат выразил мнение, что увольнение министра финансов Соединенного Королевства Квази Квартенга было «последней отчаянной мерой» Трасс, которая, однако, никак не восстановит ее положение. «Ее дни сочтены», — резюмировал консерватор, уточнив, что в парламенте ведутся переговоры о том, как сместить ее с поста до 31 октября.