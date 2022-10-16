Европа переживает невиданный энергетический шок

Президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил в разговоре с La Repubblica, что Европа переживает энергетический шок невиданных масштабов. "В октябре мы наблюдаем удвоение тарифов, которые держались на одном уровне с начала года", - сказал он.

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Табарелли указал, что ранее газ стоил €0,7-0,8 за 1 куб. м, в начале года цена поднялась до €1,37, а в октябре уже была пройдена отметка в €2,3. "Энергетический шок таких масштабов, которых не было ни в Европе, ни в Италии", - отметил аналитик.

Он также добавил, что итальянцам предстоящей зимой стоит готовиться к нормированному потреблению газа. Несколько дней назад в МВФ сообщили, что полное прекращение поставок газа из России в сочетании с холодной зимой в ряде государств Центральной и Восточной Европы может привести к сокращению до 3% ВВП.