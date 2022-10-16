В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Президент Nomisma Energia Табарелли отметил, что Европа переживает невиданный энергетический шок

Газета.Ruиещё 2

Президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил в разговоре с La Repubblica, что Европа переживает энергетический шок невиданных масштабов. "В октябре мы наблюдаем удвоение тарифов, которые держались на одном уровне с начала года", - сказал он.

Европа переживает невиданный энергетический шок
Фото: Michael Probst/APMichael Probst/AP

Табарелли указал, что ранее газ стоил €0,7-0,8 за 1 куб. м, в начале года цена поднялась до €1,37, а в октябре уже была пройдена отметка в €2,3. "Энергетический шок таких масштабов, которых не было ни в Европе, ни в Италии", - отметил аналитик.

Он также добавил, что итальянцам предстоящей зимой стоит готовиться к нормированному потреблению газа. Несколько дней назад в МВФ сообщили, что полное прекращение поставок газа из России в сочетании с холодной зимой в ряде государств Центральной и Восточной Европы может привести к сокращению до 3% ВВП.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон "греет руки" на энергетическом кризисе в Европе, продавая им газ по тройной цене.

В мире,Дмитрий Песков,Международный валютный фонд,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители