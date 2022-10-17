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14 минут назад

Вашингтонский Белый дом окрасился в розовый по случаю Месяца борьбы с раком груди

Газета.Ruиещё 1

Резиденция президента США в воскресенье, 16 октября, окрасилась розовым светом по случаю Всемирного месяца борьбы с раком молочной железы, который проходит в октябре. Об этом сообщает People.

Белый дом окрасился в розовый по случаю Месяца борьбы с раком груди
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Снимок розового Белого дома опубликовала также в своем Twitter первая леди США Джилл Байден. Она написала, что это мероприятие проходит «в честь любимых людей, которых мы потеряли, тех, кто по-прежнему сражается, и тех, кто перенес рак груди».

Отмечая Месяц борьбы с раком груди, Джилл Байден также посетила матч футбольных команд NFС Philadelphia Eagles и Dallas Cowboys, поскольку при Национальной футбольной лиге действует организация Crucial Catch, ставящая своей задачей распространять информацию об онкологических заболеваниях.

Недавно администрация Байдена объявила о необходимости на 50% снизить количество смертей от рака в ближайшие 25 лет.

Отмечается, что Джилл Байден много лет уделяет много внимания проблеме рака груди — с тех пор, как в 1993 году у четырех ее подруг диагностироваи это заболевание.

В мире,Джилл Байден,
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