Белый дом окрасился в розовый по случаю Месяца борьбы с раком груди

Резиденция президента США в воскресенье, 16 октября, окрасилась розовым светом по случаю Всемирного месяца борьбы с раком молочной железы, который проходит в октябре. Об этом сообщает People.

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Снимок розового Белого дома опубликовала также в своем Twitter первая леди США Джилл Байден. Она написала, что это мероприятие проходит «в честь любимых людей, которых мы потеряли, тех, кто по-прежнему сражается, и тех, кто перенес рак груди».

Отмечая Месяц борьбы с раком груди, Джилл Байден также посетила матч футбольных команд NFС Philadelphia Eagles и Dallas Cowboys, поскольку при Национальной футбольной лиге действует организация Crucial Catch, ставящая своей задачей распространять информацию об онкологических заболеваниях.

Недавно администрация Байдена объявила о необходимости на 50% снизить количество смертей от рака в ближайшие 25 лет.