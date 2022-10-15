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51 минуту назад

Мать украинского боевика из Энергодара добровольно сдала властям схрон сына

Российская Газета

Мать украинского боевика из Энергодара Татьяна Федорова добровольно сдала силовикам схрон своего сына, в котором было спрятано оружие, литература и символика националистического толка. Женщина призвала других жителей последовать ее примеру, передает РИА Новости.

Мать украинского боевика добровольно сдала властям схрон сына
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Схрон был обнаружен на даче во время ремонта. Когда вскрыли стены, оттуда выпали сумки с гладкоствольным ружьем и патронами. Также в них лежала военная форма и книги, славящие майдан и карателей.

Во избежание неприятностей, "все было сдано добровольно властям", пояснила агентству Татьяна Федорова.

По словам женщины, сын ее ушел служить в украинскую нацгвардию. Где он теперь и чем занимается - неизвестно.

"Мы по разные стороны баррикад, - добавила она. - Все люди взрослые и каждый решает сам за себя".

В мире,Татьяна Федорова,
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