Маск продолжит оплачивать Starlink на Украине

Спутниковая компания Starlink будет бесплатно работать для нужд Украины, заявил миллиардер, основатель Tesla Илон Маск.

Маск написал в Twitter, что Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, но он продолжит «бесплатно финансировать украинское правительство», передает РИА «Новости».

Ранее в Литве призвали союзников оплатить Украине обслуживание Starlink.

Пентагон заявлял, что может найти партнеров, альтернативных Маску, для обеспечения военных Украины спутниковой связью.

Напомним, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и предложил это сделать Пентагону.