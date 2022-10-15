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34 минуты назад

Основатель Tesla Маск заявил, что продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Спутниковая компания Starlink будет бесплатно работать для нужд Украины, заявил миллиардер, основатель Tesla Илон Маск.

Маск продолжит оплачивать Starlink на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Маск написал в Twitter, что Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, но он продолжит «бесплатно финансировать украинское правительство», передает РИА «Новости».

Ранее в Литве призвали союзников оплатить Украине обслуживание Starlink.

Маск предупредил Украину о финансовых потерях при отказе от Starlink

Пентагон заявлял, что может найти партнеров, альтернативных Маску, для обеспечения военных Украины спутниковой связью.

Напомним, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и предложил это сделать Пентагону.

Миллиардер Маск пояснил, что лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.

В мире,Андрей Мельник,Илон Маск,SpaceX,Правительство Украины,Пентагон,
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