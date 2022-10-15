Маск предупредил Украину о финансовых потерях при отказе от Starlink

Стоимость обслуживания интернета Starlink для Украины не превышает расходы на один новый спутник GPS. Об этом предупредил основатель компании SpaceX Илон Маск .

«Сумма, которую SpaceX просит за главное преимущество на поле боя, меньше расходов на один новый спутник GPS», — написал американский предприниматель в Twitter.

Он подчеркнул, что «по иронии» GPS не работает на поле боя, так как сигнал этой системы легко подавить, в отличие от Starlink.

Компания Space X, обслуживающая Starlink, потратила 80 млн долларов на работу Starlink для нужд ВСУ. Украина оплатила меньшую часть этой суммы. В четверг Маск заявил, что больше не будет поставлять Киеву Starlink и продолжать финансирование уже существующих. Его компания предложила Пентагону взять финансирование на себя. Литва призвала союзников помочь Украине с оплатой обслуживания терминалов спутниковой системы. Уже известно, что из-за перебоев в системе Stаrlink украинская армия проваливает контрнаступление и несет весомые потери.