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50 минут назад

Илон Маск: спутники GPS обойдутся Украине дороже Starlink

Ura.Ru

Стоимость обслуживания интернета Starlink для Украины не превышает расходы на один новый спутник GPS. Об этом предупредил основатель компании SpaceX Илон Маск.

Маск предупредил Украину о финансовых потерях при отказе от Starlink
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сумма, которую SpaceX просит за главное преимущество на поле боя, меньше расходов на один новый спутник GPS», — написал американский предприниматель в Twitter.

Он подчеркнул, что «по иронии» GPS не работает на поле боя, так как сигнал этой системы легко подавить, в отличие от Starlink.

ВСУ предрекли значительные потери из-за нарушения работы Starlink

Компания Space X, обслуживающая Starlink, потратила 80 млн долларов на работу Starlink для нужд ВСУ. Украина оплатила меньшую часть этой суммы. В четверг Маск заявил, что больше не будет поставлять Киеву Starlink и продолжать финансирование уже существующих. Его компания предложила Пентагону взять финансирование на себя. Литва призвала союзников помочь Украине с оплатой обслуживания терминалов спутниковой системы. Уже известно, что из-за перебоев в системе Stаrlink украинская армия проваливает контрнаступление и несет весомые потери.

В мире,Илон Маск,SpaceX,Пентагон,
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