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20 минут назад

Илон Маск заявил о высочайшем за 60 лет риске ядерной катастрофы

Lenta.ruиещё 1

Мир сейчас находится в высочайшем риске ядерной катастрофы за последние 60 лет. Об этом заявил Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter.

Илон Маск заявил о высочайшем за 60 лет риске ядерной катастрофы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Было бы здорово, если однажды человечество прекратит целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на земле», — написал он.

По словам бизнесмена, каждый год существует шанс, отличный от нуля, что оружие будет запущено.

«Мы сейчас находимся в высочайшем риске за 60 лет», — добавил он.

О возрастании риска ядерного конфликта Маск также заявлял ранее в октябре.

«Вероятность ядерной войны стремительно растет», — написал он в ответ на комментарий одного из пользователей о высказываниях предпринимателя о решении российско-украинского конфликта.

СМИ сообщили о расколе между ЕС и США из-за Украины

Ранее миллиардер назвал четыре условия, выполнение которых может привести к мирному урегулированию конфликта на Украине. Маск предложил закрепить статус Крыма в качестве субъекта Российской Федерации, заново провести референдумы в аннексированных регионах под присмотром ООН, обеспечить Крым достаточным количеством воды и признать Украину нейтральным государством.

В мире,Илон Маск,SpaceX,ООН,ЕС,
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