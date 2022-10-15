Илон Маск заявил о высочайшем за 60 лет риске ядерной катастрофы

Мир сейчас находится в высочайшем риске ядерной катастрофы за последние 60 лет. Об этом заявил Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter.

«Было бы здорово, если однажды человечество прекратит целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на земле», — написал он.

По словам бизнесмена, каждый год существует шанс, отличный от нуля, что оружие будет запущено.

«Мы сейчас находимся в высочайшем риске за 60 лет», — добавил он.

О возрастании риска ядерного конфликта Маск также заявлял ранее в октябре.

«Вероятность ядерной войны стремительно растет», — написал он в ответ на комментарий одного из пользователей о высказываниях предпринимателя о решении российско-украинского конфликта.