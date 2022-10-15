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59 минут назад

В США заявили о скорой смене политики по Украине

Илья Родин

США в ближнесрочной перспективе будут вынуждены приостановить или полностью прекратить поставки высокотехнологичных вооружений Украине. Это связано с истощением запасов оружия, рассказал в статье для Fox News политический обозреватель Питер Касперович.

В США заявили о скорой смене политики по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Питер Касперович уточнил, что Штаты готовятся к приостановке поставок РСЗО HIMARS и ракет к ним, противотанковых устройств Javelin, гаубиц M-777.

Это связано с исчерпанием запасов современных вооружений на складах, а также с тем, что Вашингтон опасается эскалации конфликта и прямого военного противостояния с Россией.

Автор пояснил, что о риске исчерпания запасов Штатов специалисты предупреждали на протяжении многих месяцев. Спустя почти восемь месяцев после начала военных действий их прогнозы сбылись - США практически утратили возможности в области поставок вооружений Киеву.

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Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что современные средства все еще могут быть поставлены, но их производство растянется на значительный период времени, на месяцы, в некоторых случаях - годы.

«Есть некоторые области, в которых мы в основном находимся на дне барреля», - заявил глава ведомства.

Военный эксперт Марк Канчиан пояснил, что запросы Киева будут удовлетворяться, но Вашингтон станет направлять легкие гаубицы и прочий «зоопарк оборудования НАТО» взамен запрошенных мощных устройств. Он подчеркнул, что «дни, когда США давали Украине все самое лучшее, прошли».

В мире,Ллойд Остин,НАТО,
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