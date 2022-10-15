В США призвали Вашингтон разорвать союз с тремя странами

Он указал на тот факт, что у США больше союзников, чем у любой другой страны.

«Однако предполагаемые друзья Вашингтона все чаще оказываются неверными и бесполезными», — написал Бэндоу.

В частности, он напомнил, что Саудовская Аравия совместно с ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти.

Также экс-советник Рейгана выразил недовольство тем, что Южная Корея требует защиты у США, обладая при этом мощным экономическим потенциалом и развитой дипломатией. Кроме того, Бэндоу обратил внимание, что политика Стамбула часто идет вразрез с интересами Вашингтона.

В статье также отмечается, что союзники США по НАТО Люксембург и Черногория «бесполезны в военном отношении». По мнению обозревателя TAC, ни сам Североатлантический альянс, ни американские официальные лица «никогда не признают очевидного».