В Киеве признали участие НАТО в конфликте на Украине

Спецоперация на Украине дает России опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами альянса, заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.

В интервью изданию Newsweek Стефанишина отметила, что чем больше нерешительности демонстрирует демократический мир, тем сильнее становится Российская Федерация.

По ее словам, спецоперация на Украине дает России опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая обучена в соответствии со стандартами альянса и оснащена новейшей техникой. В связи с этим она призвала западных политиков не быть близорукими, потому что российские войска таким образом накапливают информацию и данные, передает РИА «Новости».