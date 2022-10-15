В Киеве признали участие НАТО в конфликте на Украине

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4 минуты назад

Украинский вице-премьер Стефанишина заявила, что НАТО фактически вовлечена в конфликт на Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 7

Спецоперация на Украине дает России опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами альянса, заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В интервью изданию Newsweek Стефанишина отметила, что чем больше нерешительности демонстрирует демократический мир, тем сильнее становится Российская Федерация.

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По ее словам, спецоперация на Украине дает России опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая обучена в соответствии со стандартами альянса и оснащена новейшей техникой. В связи с этим она призвала западных политиков не быть близорукими, потому что российские войска таким образом накапливают информацию и данные, передает РИА «Новости».

Также Стефанишина подчеркнула, что Украина откажется от мира, если Россия будет представлять военную угрозу.

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