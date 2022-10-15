Украина получила контроль над Всемирным банком и МВФ

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1 час назад

Министр финансов Украины возглавил совет управляющих Всемирного банка

Ura.Ruиещё 3

Глава Минфина Украины Сергей Марченко стал главой совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

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Фото: ТАССТАСС

«Сегодня управляющие страны-члены Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда избрали Министра финансов Украины Сергея Марченко Председателем Совета управляющих Всемирного банка и МВФ на 2023 год», — сообщается в соцсети Twitter (заблокирован в РФ) Минфина Украины.

Марченко был с рабочим визитом в Вашингтоне, где в пятницу состоялось заседание международного валютно-финансового комитета.

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Ранее вице-премьер Канады Христя Фриланд призвала исключить Россию из МВФ, сообщает телеканал 360. Международный валютный фонд поддерживает Украину, ранее он выделил Киеву 1,3 млрд долларов. По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, Украине нужно 3-4 млрд долларов финансовой помощи в месяц в 2023 году. На прошедшем брифинге Всемирный банк пообещал Украине 530 млн долларов, передает сайт MK.RU.

В мире,Христя Фриланд,Кристалина Георгиева,Сергей Марченко,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,ЕС,Телеканал "360° Подмосковье",
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