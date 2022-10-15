Украина получила контроль над Всемирным банком и МВФ

Глава Минфина Украины Сергей Марченко стал главой совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

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«Сегодня управляющие страны-члены Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда избрали Министра финансов Украины Сергея Марченко Председателем Совета управляющих Всемирного банка и МВФ на 2023 год», — сообщается в соцсети Twitter (заблокирован в РФ) Минфина Украины.

Марченко был с рабочим визитом в Вашингтоне, где в пятницу состоялось заседание международного валютно-финансового комитета.