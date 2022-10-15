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38 минут назад

СМИ сообщили о расколе между ЕС и США из-за Украины

Майк Габриелян

Между США и ЕС растет напряженность из-за споров о финансовой поддержке Киева. Об этом пишет газета Washington Post, передает РИА Новости.

СМИ сообщили о расколе между ЕС и США из-за Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Американские власти увеличивают давление на Европейский союз для усиления финансовой поддержки Киева», - сообщает издание.

Так, министр финансов США Джэнет Йеллен на этой неделе несколько раз призвала европейцев «ускорить и увеличить» отправку денег украинским политикам. По ее словам, деньги пойдут на «предоставление основных государственных услуг» и «строительство и восстановление».

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Однако представитель Европейской комиссии Нёйтс Верле не согласилась с Йеллен. Она заявила, что ЕС поможет Украине «в долгосрочной перспективе», но не собирается организовывать «гонки и конкурсы красоты»

В итоге в США «растет разочарование» из-за финансовых задержек со стороны Брюсселя.

Ранее китайская газета написала, что страны Евросоюза обеспокоены американской экономической политикой.

В мире,Международный валютный фонд,Еврокомиссия,ЕС,
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