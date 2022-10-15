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8 минут назад

Шольц призвал к расширению Евросоюза

Lenta.ru

Европейский союз (ЕС) следует расширить, призвал канцлер Германии Олаф Шольц на собрании европейских социал-демократов. Его слова приводит Reuters.

Шольц призвал к расширению Евросоюза
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«ЕС, состоящий из 27, 30, 36 государств с более чем 500 миллионами свободных и равноправных граждан, сможет еще сильнее влиять на мир», — заявил он.

Политик назвал себя приверженцем расширения объединения. По его мнению, продвижение Евросоюза на Восток является выигрышным для стран-участниц.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель предложил изменить процесс голосования по членству в ЕС. По его словам, общеевропейские решения нужно принимать квалифицированным большинством, а не единогласно.

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