Шольц призвал к расширению Евросоюза

Европейский союз (ЕС) следует расширить, призвал канцлер Германии Олаф Шольц на собрании европейских социал-демократов. Его слова приводит Reuters.
«ЕС, состоящий из 27, 30, 36 государств с более чем 500 миллионами свободных и равноправных граждан, сможет еще сильнее влиять на мир», — заявил он.
Политик назвал себя приверженцем расширения объединения. По его мнению, продвижение Евросоюза на Восток является выигрышным для стран-участниц.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель предложил изменить процесс голосования по членству в ЕС. По его словам, общеевропейские решения нужно принимать квалифицированным большинством, а не единогласно.