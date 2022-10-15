Украинские СМИ выдали декорации к фильму за уничтоженную российскую технику

Украинское информагентство УНИАН выдало декорации к украинскому пропагандистскому фильму за уничтоженную технику России с надписью, намеренно сделанной с орфографическими ошибками.

Фото: РИА Новости РИА Новости

УНИАН опубликовало в Telegram-канале фото якобы подбитой гусеничной машины. На ее лобовой броне было написано «На Бирлин», передает РИА «Новости».

Подпись к фото было сделано специально с орфографичекими ошибками: «На Бирлин. Диды ваевале». Позже было опубликовано видео со съемок фильма и уточнило, что ранее выложенное в соцсети фото является декорацией для фильма, который снимают в Харьковской области.