В Болгарии обвинили Россию в кибератаках на сайты госорганов

Заместитель генерального прокурора Болгарии Борислав Сарафов заявил, что кибератака на сайты органов власти республики, произошедшая в субботу, была организована из России. Об этом он сообщил Болгарскому телеграфному агентству.
По словам Сарафова, было установлено конкретное лицо, осуществившее хакерскую атаку. Он уточнил, что злоумышленник находится на территории России.
Ранее генпрокурор Болгарии Иван Гешев сообщил, что сайты президента, правительства и министерств республики подверглись хакерской атаке. Борислав Сарафов в свою очередь уточнил, что атака велась из Магнитогорска.
Ответственность за атаки на себя взяли хакеры российской группы KillNet. По их словам, всего были заблокированы более 10 государственных порталов Болгарии, в том числе сайт президента, правительства, Минфина, Минобороны, электронного правительства, Конституционного суда, Министерства правосудия, Министерства здравоохранения, а также сайты МВД и разведки.