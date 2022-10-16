В Болгарии обвинили Россию в кибератаках на сайты госорганов

Заместитель генерального прокурора Болгарии Борислав Сарафов заявил, что кибератака на сайты органов власти республики, произошедшая в субботу, была организована из России. Об этом он сообщил Болгарскому телеграфному агентству.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Сарафова, было установлено конкретное лицо, осуществившее хакерскую атаку. Он уточнил, что злоумышленник находится на территории России.

Ранее генпрокурор Болгарии Иван Гешев сообщил, что сайты президента, правительства и министерств республики подверглись хакерской атаке. Борислав Сарафов в свою очередь уточнил, что атака велась из Магнитогорска.