В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Си Цзиньпин: КНР показала свою решимость в противостоянии независимости Тайваня

ТК «Звезда»иещё 1

Китай продемонстрировал всему миру, что решителен в своем намерении подавить сепаратистские амбиции и действия, направленные в отношении Тайваня. Соответствующее заявление сделал генсек Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин: КНР показала свою решимость в противостоянии независимости Тайваня
Фото: imagebroker Guenter Fischer Globallookpressimagebroker Guenter Fischer Globallookpress

Он отметил, что государство развернуло масштабную борьбу против отделения Тайваня. Резкий отпор также встретило вмешательство сторонних сил, устраивающих провокации и пытающихся повлиять на положение дел относительно острова.

«Мы решительно вели масштабную борьбу против отделения и вмешательства», - цитирует ТАСС слова Си Цзиньпина на церемонии открытия XX съезда китайской Компартии.

Ранее МИД Китая выразил протест Соединенным Штатам в связи с законопроектом о выделении военной помощи Тайваню. Вашингтон планирует обеспечить остров 4,5 миллиарда долларов в последующие четыре года, чтобы помочь местным властям в их сепаратистких стремлениях.

В мире,Цзиньпин Си,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители