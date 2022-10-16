Си Цзиньпин: КНР показала свою решимость в противостоянии независимости Тайваня

Китай продемонстрировал всему миру, что решителен в своем намерении подавить сепаратистские амбиции и действия, направленные в отношении Тайваня. Соответствующее заявление сделал генсек Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин.
Он отметил, что государство развернуло масштабную борьбу против отделения Тайваня. Резкий отпор также встретило вмешательство сторонних сил, устраивающих провокации и пытающихся повлиять на положение дел относительно острова.
«Мы решительно вели масштабную борьбу против отделения и вмешательства», - цитирует ТАСС слова Си Цзиньпина на церемонии открытия XX съезда китайской Компартии.
Ранее МИД Китая выразил протест Соединенным Штатам в связи с законопроектом о выделении военной помощи Тайваню. Вашингтон планирует обеспечить остров 4,5 миллиарда долларов в последующие четыре года, чтобы помочь местным властям в их сепаратистких стремлениях.