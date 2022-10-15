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6 минут назад

Китай допустил применение сили при решении тайваньского вопроса

Илья Родин

В КНР не исключают применение силы при решении тайваньского вопроса, но исключительно против внешних сил и сторонников независимости острова, пояснил официальный представитель 20-го съезда КПК Сунь Ели. Об этом пишет РИА «Новости».

Китай допустил применение сили при решении тайваньского вопроса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сунь Ели подчеркнул, что власти Китая не планируют отказываться от применения силы, при необходимости примут соответствующие меры.

Вместе с тем, уточнил политик, действия Пекина будут направлены «против вмешательства внешних сил и крайне малого количества» сепаратистов, призывающих к независимости Тайваня.

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По словам Сунь Ели, цель КНР состоит в сохранении перспектив мирного воссоединения острова с материковой частью Китая. Он добавил, что силовые действия не будут направлены против населения Тайваня в целом.

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