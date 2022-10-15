Канада захотела исключить Россию из МВФ и G20

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Отмечается, что действующий заместитель премьер-министра и министр финансов выразила свое несогласие с присутствием российских официальных лиц в МВФ и Группе Всемирного банка. Она заявила, что заседания МВД и Всемирного банка являются встречами «пожарных», министров и глав финансовых организаций, которые ищут способы защиты мировой экономики.

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«Россия сейчас является поджигателем. Россия не должна была присутствовать на встречах МВФ. Поджигателям не место на встречах пожарных», — сказала Фриланд, которая является этнической украинкой.

При этом политик признала, единственное, что Канада может сделать, чтобы исключить Россию из МВФ или «Большой двадцатки» — это публично осудить российского президента Владимира Путина за его решение начать спецоперацию на Украине. Она также отметила, что прекращение Россией спецоперации на Украине стало бы шагом, который устранит серьезные потрясения в мирровой экономике, нехватку продовольствия и поможет с высокой стоимостью энергоресурсов в большей части мир.

«Канада будет продолжать привлекать Россию к ответственности, и мы продолжим осуждать ее абсолютно предосудительные военные преступления на Украине», — заключила Фриланд.