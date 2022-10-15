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34 минуты назад

В Киеве вновь прозвучала воздушная тревога

Илья Родин

В Киеве сработали сигналы воздушной тревоги. Администрация города в своем Telegram-канале посоветовала жителям и гостям столицы Украины немедленно спуститься в укрытия.

В Киеве вновь прозвучала воздушная тревога
Фото:  тасс тасс

Отмечается, что воздушная тревога также была объявлена в Сумской и Черниговской областях.

Через 20 минут, в 12-55 мск, в канале появилось сообщение об отмене воздушной тревоги. Гражданам посоветовали внимательно следить за оповещениями и, в случае необходимости, вернуться в укрытия.

В Киевской области рассказали о последствиях ракетного удара

Ранее сообщалось, что ракетным ударом в Киевской области был поврежден энергетический объект.

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