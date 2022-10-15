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20 минут назад

Из титула супруги Карла III могут убрать слово «консорт»

Илья Родин

Букингемский дворец предпринимает усилия для того, что постепенно сократить титул супруги короля Великобритании Карла III Камиллы, убрать из него слово «консорт». Это планируется сделать до официальной коронации, пишет газета Telegraph со ссылкой на источник.

Из титула супруги Карла III могут убрать одно слово
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что церемония коронации запланирована на 6 мая 2023 года. Вместе с государем Карлом III коронуют и его супругу, королеву-консорта Камиллу.

Собеседник газеты пояснил, что королевские помощники стремятся постепенно убрать «лишнюю» приставку к титулу.

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При этом, королевский двор практически не беспокоится насчет титула, так как в обществе и СМИ уже стало традиционным называть супругу монарха «королевой Камиллой», без добавления «консорта».

Помощники, в итоге, лишь пытаются закрепить сокращенный титул королевы на официальном уровне, уточнил источник.

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