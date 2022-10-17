СМИ: Война против России, Ирана и Китая принесет США поражение

«Представьте себе сценарий, при котором через год, два или три мир сотрясают войны от Европы до Тихого океана. Идея не так абсурдна, как вы думаете. Никогда еще США не сталкивались с такой перспективой краткосрочной военной конфронтации на нескольких отдельных театрах», — рассуждает Брэндс.