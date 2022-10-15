Жена Стрелкова выложила его фото в военной форме

Супруга бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) Мирослава Регинская прокомментировала сообщения военкоров, что он ушел на фронт. На своей странице «ВКонтакте» она опубликовала фотографию с мужем в полевой форме.

Фото: Мирослава Регинская/VK Мирослава Регинская/VK

«На вопросы: Где Игорь Иванович? Все ли у него хорошо? Куда пропал и т.д. Отвечаю: Все хорошо! Скоро выйдет на связь», — написала Регинская.

Стрелков не делал публикаций в своем Telegram-канале с 10 октября. Военкор Юрий Котенок объяснил молчание публициста тем, что «спустя восемь лет ему разрешено выехать в зону боевых действий».

«Игорь Иванович все-таки пошел служить в один из добровольческих батальонов, ему разрешили туда идти. До меня дошли слухи, что вроде как начальником штаба, или замкомандира батальона», — в свою очередь сообщил военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).