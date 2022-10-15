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1 час назад

Укрэнерго сообщило о повреждении в результате удара объекта энергетической инфраструктуры

Газета.Ru

Объект энергетической инфраструктуры Киевской области оказался повреждения в связи ракетным ударом утром в субботу, 15 октября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальную энергетическую компанию "Укрэнерго". "Объект энергетической инфраструктуры в Киевской области получил тяжелые повреждения", - уточнили в пресс-службе украинского предприятия. Сведений о пострадавших или погибших в результате ударов пока нет. В настоящий момент сотрудники уже занимаются восстановлением подачи электричества. При этом жителей региона снова попросили экономить электричество в период с 17.00 до 23.00. Срок восстановления пока неизвестен. Ранее украинский президент Владимир Зеленский попросил соотечественников экономить электричество. Как указал президент Украины, в некоторых регионах государства введены графики отключения электричества.

Укрэнерго сообщило о повреждении в результате удара объекта энергетической инфраструктуры
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,Владимир Зеленский,
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