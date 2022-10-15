Укрэнерго сообщило о повреждении в результате удара объекта энергетической инфраструктуры

Объект энергетической инфраструктуры Киевской области оказался повреждения в связи ракетным ударом утром в субботу, 15 октября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальную энергетическую компанию "Укрэнерго". "Объект энергетической инфраструктуры в Киевской области получил тяжелые повреждения", - уточнили в пресс-службе украинского предприятия. Сведений о пострадавших или погибших в результате ударов пока нет. В настоящий момент сотрудники уже занимаются восстановлением подачи электричества. При этом жителей региона снова попросили экономить электричество в период с 17.00 до 23.00. Срок восстановления пока неизвестен. Ранее украинский президент Владимир Зеленский попросил соотечественников экономить электричество. Как указал президент Украины, в некоторых регионах государства введены графики отключения электричества.