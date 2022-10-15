Экс-канцлер Австрии поделился мнением о Путине в своих мемуарах

Отмечается, что книга «Reden wir über Politik» ( «Поговорим о политике») была написана при участии публициста Конни Бишофбергера.

Курц подчеркнул, что как «личность Путин - полная противоположность Трампу. Очень хладнокровный, дисциплинированный, всегда хорошо подготовленный. У меня было ощущение, что ни движения, ни слова не было оставлено на волю случая».

Бывший канцлер уточнил, что при личных встречах глава России всегда говорил на немецком языке, которым владеет в совершенстве. Но если в кабинете появлялись или изначально были другие люди, то он обращался к помощи переводчиков.

Экс-канцлер рассказал, что в основном обсуждал с Путиным экономические вопросы, но разговор затрагивал и геополитику в целом, а также отношения между Москвой и Евросоюзом.

На каждой встрече президент России говорил о своем разочаровании в НАТО, о нарушенном альянсом обещании не продвигаться на восток, подчеркнул Курц.