В Киевской области рассказали о последствиях ракетного удара

Объект энергетической инфраструктуры Киевской области оказался поврежден в результате ракетного удара в субботу, сообщили в украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго».
В сообщении говорится, что объект получил серьезные повреждения. Сейчас сотрудники работают над электроснабженем региона.
Людей попросили экономить электроэнергию с 17.00 до 23.00 и быть готовыми к веерным отключениям, передает РИА «Новости».
Напомним, 15 октября власти Киевской области сообщили, что произошел удар по одной из общин региона.