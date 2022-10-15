В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
18 минут назад

Укрэнерго сообщило о повреждении энергетической инфраструктуры в Киеве при ударе

Деловая газета "Взгляд"

Объект энергетической инфраструктуры Киевской области оказался поврежден в результате ракетного удара в субботу, сообщили в украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго».

В Киевской области рассказали о последствиях ракетного удара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В сообщении говорится, что объект получил серьезные повреждения. Сейчас сотрудники работают над электроснабженем региона.

Людей попросили экономить электроэнергию с 17.00 до 23.00 и быть готовыми к веерным отключениям, передает РИА «Новости».

«Пока другие задачи»: Путин о массированных ударах по Украине

Напомним, 15 октября власти Киевской области сообщили, что произошел удар по одной из общин региона.

В мире,взрывы киев,Владимир Путин,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители