В Киевской области рассказали о последствиях ракетного удара

Объект энергетической инфраструктуры Киевской области оказался поврежден в результате ракетного удара в субботу, сообщили в украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго».

В сообщении говорится, что объект получил серьезные повреждения. Сейчас сотрудники работают над электроснабженем региона.

Людей попросили экономить электроэнергию с 17.00 до 23.00 и быть готовыми к веерным отключениям, передает РИА «Новости».