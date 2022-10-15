Экс-канцлер Австрии поделился мнением о Путине в своих мемуарах

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в своих мемуарах, написанных при участии публициста Конни Бишофбергера, поделился впечатлениями от встреч с мировыми лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. Отрывки из книги приводит РИА «Новости».
По информации агентства, бывший глава Австрии встречался с Путиным семь раз — и в должности министра иностранных дел, и будучи федеральным канцлером.
Курц отметил, что Путин был сдержан, при личной беседе переходил на немецкий язык, которым владеет в совершенстве.
«Очень хладнокровный, дисциплинированный, всегда хорошо подготовленный. У меня было ощущение, что ни движения, ни слова не было оставлено на волю случая… Благодаря своему прошлому в ГДР, Путин в совершенстве владеет немецким языком, но говорит на нем только в разговоре с глазу на глаз. Как только другие люди оказывались в комнате, использовались переводчики», — вспоминает Курц.
Он добавил, что в ходе встреч чаще всего обсуждались геополитические отношения между РФ и ЕС, а также экономические связи. Также Курц отметил, что никогда не сидел за длинным белым столом. Встречи проходили в двух креслах у камина.