В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Экс-канцлер Австрии Курц в своих мемуарах назвал Путина сдержанным человеком

Газета.Ru

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в своих мемуарах, написанных при участии публициста Конни Бишофбергера, поделился впечатлениями от встреч с мировыми лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. Отрывки из книги приводит РИА «Новости».

Экс-канцлер Австрии поделился мнением о Путине в своих мемуарах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации агентства, бывший глава Австрии встречался с Путиным семь раз — и в должности министра иностранных дел, и будучи федеральным канцлером.

Курц отметил, что Путин был сдержан, при личной беседе переходил на немецкий язык, которым владеет в совершенстве.

«Очень хладнокровный, дисциплинированный, всегда хорошо подготовленный. У меня было ощущение, что ни движения, ни слова не было оставлено на волю случая… Благодаря своему прошлому в ГДР, Путин в совершенстве владеет немецким языком, но говорит на нем только в разговоре с глазу на глаз. Как только другие люди оказывались в комнате, использовались переводчики», — вспоминает Курц.

Он добавил, что в ходе встреч чаще всего обсуждались геополитические отношения между РФ и ЕС, а также экономические связи. Также Курц отметил, что никогда не сидел за длинным белым столом. Встречи проходили в двух креслах у камина.

В мире,Политика,Себастьян Курц,Владимир Путин,ЕС,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители