Экс-канцлер Австрии поделился мнением о Путине в своих мемуарах

«Очень хладнокровный, дисциплинированный, всегда хорошо подготовленный. У меня было ощущение, что ни движения, ни слова не было оставлено на волю случая… Благодаря своему прошлому в ГДР, Путин в совершенстве владеет немецким языком, но говорит на нем только в разговоре с глазу на глаз. Как только другие люди оказывались в комнате, использовались переводчики», — вспоминает Курц.