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51 минуту назад

Беженец с Украины рассказал о трудностях после переезда в Канаду

Lenta.ru

Беженец с Украины Зограб Демергян рассказал о своем переезде в Канаду. Его историю приводит телеканал CBC.

Беженец с Украины рассказал о трудностях после переезда в Канаду
Фото: EPAEPA

Демергян приехал в провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор со своей супругой, пасынком и собакой в середине сентября, покинув Украину ранее. IT-специалист надеялся трудоустроиться по профессии, однако столкнулся с трудностями. В частности, он пожаловался на отсутствие работы после переезда в Канаду. Кроме того, его семья живет во временном жилье, предоставленном Ассоциацией новых канадцев (ANC).

«Мы сидим в отеле и просто смотрим друг на друга. Каждый день в отеле я занимаюсь тем, что провожу 12 часов за своим ноутбуком в поисках работы», — подчеркнул Демергян.

Мужчина добавил, что на решение переехать повлияла программа специальных виз для украинцев, поддержка ANC, возможности трудоустройства и надежда на более спокойную жизнь. Для миграции он взял кредит в тысячу евро, однако украинец так и не нашел работу. Демергян заявил, что его семья намерена «построить здесь свое будущее».

«Гостеприимство не покроет мои расходы на жизнь. Я не прошу бесплатного жилья, я не прошу бесплатных денег. Все, что я прошу, это работу, за которую платят, как у обычных людей», — подчеркнул он.

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